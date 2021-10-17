Ірина Білик отримала диплом на конкурсі краси (фото)

Ірина Білик виступила перед красунями і сама отримала нагороду

51-річна зірку української естради визнали «Легендою української музики і краси»

15 жовтня відбувся фінал конкурсу краси «Міс Україна Всесвіт»-2021. У його рамках відбулось традиційне нагородження в номінації «Легенда української музики і краси». Лауреаткою цього року стала Ірина Білик, Народна артистка України.

Королевою вечора і володаркою головного титулу стала 27-річна Анна Неплях з Дніпра. Саме вона представлятиме Україну на престижному міжнародному змаганні Miss Universe-2021, яке відбудеться в Ізраїлі в грудні 2021 року.

Нагадаємо, Ірина Білик торік відзначила 50-річний ювілей. Артистка влаштувала спеціальний тур до цієї дати, який через пандемію розтягнувся на два роки. Зараз співачка знову гастролює країною по другому колу з ювілейною програмою на біс.

Раніше «Главком» писав, що на ювілейному концерті Ірини Білик у столиці несподівано з'явився президент України Володимир Зеленський.

До слова, у березні Ірина Білик відновила свій легендарний хіт «Одинокая» (відео).

Як повідомляв «Главком», у 2020 році президент Володимир Зеленський до Дня Конституції вирішив нагородити орденами та званнями своїх колег-зірок, серед яких: Ірина Білик, Маша Єфросиніна, Потап та Тіна Кароль.