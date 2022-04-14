Україна завдасть удару у відповідь, якщо Москва атакуватиме Київ – Арестович

Арестович: «Потрібно просто запам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління у нас знайдеться своя різьба»

Україна може завдати удару у відповідь, якщо Росія наважиться обстріляти урядові квартали Києва. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю для каналу «Фейгін Live», відповів на погрози Міноборони РФ.

За словами Арестовича, Україна готова до такої ситуації, бо від Кремля можна очікувати чого завгодно.

«Мало того, знаючи їх характер, я не сумніваюся, що вони вріжуть в останній день перед укладенням мирної угоди, це ж кремлівські. Але вони ж сказали, що будуть бити по органах управління, в яких приймаються рішення. Тобто небезпеці піддаються органи військового управління, всі центральні апарати силових структур України. Можливо, Верховна Рада, можливо, Кабмін, можливо, Офіс президента.... Ми завжди до цього готові, нехай летить, подивимося», - вказав він.

Також Арестович пригрозив ударом у відповідь по Росії й вказав, що Україна має «прекрасні» можливості для такої реакції.

«Потрібно просто запам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління у нас знайдеться своя різьба. Тут потрібно бути акуратним в питанні підняття ставок. Можливості по Росії, одразу хочу сказати, у нас прекрасні. І те, що ми їх поки не використовуємо, ну будь-яка війна, вона має ступінь ескалації. Хочете ескалувати, давайте ескальнемо», - наголосив Арестович.

Раніше Арестович спрогнозував, скільки років триватиме війна Росії проти України. Нагадаємо, Арестович прогнозує, що другий раунд збройного протистояння Росії та України невідворотній за кілька років. Щоправда, він буде не таким масштабним, адже боєздатність армія окупантів наразі сильно постраждала.