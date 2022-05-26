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    Суд над «Азовом»: що вирішив Верховний суд Росії

    Верховний суд Росії вирішив заховатися від публіки і розглядати питання про &laquo;терористів із &laquo;Азова&raquo; тільки у закритому режимі - Суд над «Азовом»: що вирішив Верховний суд Росії
    Верховний суд Росії вирішив заховатися від публіки і розглядати питання про «терористів із «Азова» тільки у закритому режимі
    фото з російських ЗМІ

    Визнавати полк «Азов» «терористичною організацією» російські судді будуть у закритому режимі

    Верховний суд Російської Федерації розпочав розгляд вимоги Генпрокуратури РФ про визнання українського полку «Азов» «терористичною організацією» – і тут же припинив розглядати це питання. Про це пресслужба головної судової інстанції країни-агресора повідомила місцевим ЗМІ.

    За інформацією неназваної представниці Верховного суду, розгляд продовжиться аж за місяць, 29 червня.

    Крім того, найвища судова інстанція Росії вирішила проводити судові засідання у цій справі у закритому режимі.

    Кремлівські ЗМІ під час сьогоднішнього засідання Верховного суду зазначали, що ситуація біля будівлі суду є спокійною, а цікавість ця справа у Москві викликала лише у кількох десятків журналістів.

    Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

    18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

    19 травня Червоний хрест відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

    Позавчора, 24 травня, британське видання The Guardian опублікувало коментар дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко. Та заявила, що мала телефонну розмову із чоловіком, він запевнив її, що ставлення до них з боку окупантів задовільне, ніхто не зазнав насилля, українських воїнів дають їжу, воду та ліки.

    Російське МЗС заявило, що питання про обмін захисників «Азовсталі» почнуть розглядати після можливого «суду» над ними і винесення «вироку».

    Теги: росія окупанти суд війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Суд над «Азовом»: що вирішив Верховний суд Росії