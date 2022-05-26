Суд над «Азовом»: що вирішив Верховний суд Росії

Верховний суд Росії вирішив заховатися від публіки і розглядати питання про «терористів із «Азова» тільки у закритому режимі

Визнавати полк «Азов» «терористичною організацією» російські судді будуть у закритому режимі

Верховний суд Російської Федерації розпочав розгляд вимоги Генпрокуратури РФ про визнання українського полку «Азов» «терористичною організацією» – і тут же припинив розглядати це питання. Про це пресслужба головної судової інстанції країни-агресора повідомила місцевим ЗМІ.

За інформацією неназваної представниці Верховного суду, розгляд продовжиться аж за місяць, 29 червня.

Крім того, найвища судова інстанція Росії вирішила проводити судові засідання у цій справі у закритому режимі.

Кремлівські ЗМІ під час сьогоднішнього засідання Верховного суду зазначали, що ситуація біля будівлі суду є спокійною, а цікавість ця справа у Москві викликала лише у кількох десятків журналістів.

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

19 травня Червоний хрест відвідав українських захисників, які вийшли з «Азовсталі».

Позавчора, 24 травня, британське видання The Guardian опублікувало коментар дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко. Та заявила, що мала телефонну розмову із чоловіком, він запевнив її, що ставлення до них з боку окупантів задовільне, ніхто не зазнав насилля, українських воїнів дають їжу, воду та ліки.

Російське МЗС заявило, що питання про обмін захисників «Азовсталі» почнуть розглядати після можливого «суду» над ними і винесення «вироку».