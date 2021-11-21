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    ВООЗ оцінила ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

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    Велика кількість мігрантів на білоруському кордоні скаржиться на хвороби та важкі умови - ВООЗ оцінила ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі
    Велика кількість мігрантів на білоруському кордоні скаржиться на хвороби та важкі умови
    фото з відкритих джерел

    Представник ВООЗ Рокеншауб назвав ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі непростою

    Ситуацію в логістичному центрі «Брузгі» на білорусько-польському кордоні можна назвати непростою, заявив директор із протидії НС Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральд Рокеншауб.

    «Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, що викликає велику заклопотаність. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких хронічні захворювання», – повідомив Рокеншауб журналістам за підсумками свого візиту в центр «Брузгі».

    ВООЗ також вивчає вплив сльозогінного газу, який польські прикордонники використовували проти мігрантів.

    За його словами, ВООЗ збирається доставити в центр медикаменти, медичні приналежності, предмети гігієни.

    Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

    Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

    Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти хвороби кордон біженці ВООЗ
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    ВООЗ оцінила ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі