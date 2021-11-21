ВООЗ оцінила ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі

Велика кількість мігрантів на білоруському кордоні скаржиться на хвороби та важкі умови

Представник ВООЗ Рокеншауб назвав ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі непростою

Ситуацію в логістичному центрі «Брузгі» на білорусько-польському кордоні можна назвати непростою, заявив директор із протидії НС Європейського регіонального бюро ВООЗ Джеральд Рокеншауб.

«Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, що викликає велику заклопотаність. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких хронічні захворювання», – повідомив Рокеншауб журналістам за підсумками свого візиту в центр «Брузгі».

ВООЗ також вивчає вплив сльозогінного газу, який польські прикордонники використовували проти мігрантів.

За його словами, ВООЗ збирається доставити в центр медикаменти, медичні приналежності, предмети гігієни.

Як повідомлялося раніше, серед людей, що перебувають у логістичному центрі, були зафіксовані перші випадки коронавірусної хвороби, тому Білорусь починає проводити щеплення людей – на місці відкрито пункт вакцинації. Люди отримують китайську вакцину.

Упродовж 18 листопада білорусько-польський кордон намагалися перетнути 255 разів. Двічі польські прикордонники протистояли масовим спробам перетину кордону – одна з груп мігрантів налічувала 500 людей. В іншій було приблизно 50.

Нагадаємо, позаминулої доби мігранти здійснили 501 спробу перетину білорусько-польського кордону.

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