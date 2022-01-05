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    Олег Ляшко вразив знанням англійської: привітав глядачів із днем народження замість Нового року (відео)

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    Не судіть строго, не всім легко даються мови - Олег Ляшко вразив знанням англійської: привітав глядачів із днем народження замість Нового року (відео)
    Не судіть строго, не всім легко даються мови
    фото: скріншот із відео

    «Радикал» Ляшко тренує навички говоріння іноземними мовами

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив на токшоу «Хард із Влащенко». Екснардеп хотів привітати глядачів зі святами, однак замість віншування з Новим роком сказав «З днем народження». Відео оприлюднив Telegram-канал megerini.

    «Відчувається, що ви англійське освоюєте», – пожартувала телеведуча.

    Нагадаємо, у грудні Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото). У костюмі Миколая Ляшко привітав з днем народження доньку Владу, якій виповнилося 19 років.

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    Теги: Олег Ляшко партії
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    Олег Ляшко вразив знанням англійської: привітав глядачів із днем народження замість Нового року (відео)