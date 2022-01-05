Олег Ляшко вразив знанням англійської: привітав глядачів із днем народження замість Нового року (відео)
Не судіть строго, не всім легко даються мови
фото: скріншот із відео
«Радикал» Ляшко тренує навички говоріння іноземними мовами
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виступив на токшоу «Хард із Влащенко». Екснардеп хотів привітати глядачів зі святами, однак замість віншування з Новим роком сказав «З днем народження». Відео оприлюднив Telegram-канал megerini.
«Відчувається, що ви англійське освоюєте», – пожартувала телеведуча.
Нагадаємо, у грудні Ляшко одягнув костюм Миколая та розвеселив мережу (фото). У костюмі Миколая Ляшко привітав з днем народження доньку Владу, якій виповнилося 19 років.
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