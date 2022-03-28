Рятувальники спростували інформацію про пожежі в Чорнобильській зоні

Відповідно до даних супутникових знімків пожежі чи загоряння в Зоні відчуження відсутні

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій відреагували на повідомлення щодо масштабних пожеж у Чорнобильській зоні і заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Станом на 7:57 28 березня, відповідно до даних супутникових знімків викидів тепла та їх потужностей, пожежі та загоряння в Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення відсутні. Будь ласка, не поширюйте не перевірену інформацію та слідуйте за повідомленнями лише в офіційних джерелах!» – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, більшість пожеж у зоні відчуження ЧАЕС локалізована або ліквідована. Осередки загоряння знаходяться під контролем рятувальників ДСНС України. Раніше повідомлялося, що за даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства (ESA) в межах зони відчуження ЧАЕС зафіксовано сім осередків займання.