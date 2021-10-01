Герої, яких забрала війна у вересні 2021-го. Згадаймо кожного поіменно

У вересні в зоні ООС загинули семеро українських військових

Вересень 2021 року виявився місяцем, багатим на події в Україні та світі. Тим часом, на Сході України продовжувала точитися війна, що забрала протягом місяця життя сімох українських захисників.

Олексій Куленкo

Фото: Олексій Куленко/Facebook

Народився 30 березня 1985 у с. Покотилове Голованівського району Кіровоградської області. Старший солдат, навідник, військовослужбовець 17 ОМПБ «Кіровоград» 57 ОМПБр. На військовій службі в 17 ОМПБ перебував з квітня 2021 року.

Загинув 11 вересня в ході виконання бoйoвoгo завдання під час мінометного обстрілу в районі с. Причепилівки на Луганщині. Похований в с. Орлове Кіровоградської області. Залишилися батько та троє доньок.

Денис Герман

Фото: Запорізький територіальний центр комплектації й соціальної підтримки/Facebook

Народився у Запоріжжі 29 вересня 1989 року. Солдат, розвідник глибинної розвідки 74 ОРБ. Закінчив «Класичний приватний ліцей», здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістра права. Мав патріотичні погляди, тому вирішив захищати батьківщину у складі Збройних сил України.

Загинув 11 вересня в районі проведення ООС внаслідок смертельних осколкових поранень, що дістав під час артилерійського обстрілу позицій ЗС України російськими військами. Похований на Алеї захисників (парк Металургів) в м. Запоріжжі. Залишилися батьки та сестра.

Артур Голуб

Фото: 503 ОБМП

Народився 13 квітня 1994 у м. Малин Коростенського району Житомирської області. Матрос, водій підрозділу 503 ОБМП ВМС ЗС України. Здобував вищу освіту в НУБіП України, але пішов захищати Батьківщину. У 503 ОБМП встиг прослужити понад півтора роки. Загинув поблизу селища Верхньоторецьке на Донеччині в результаті влучення ворожої ракети ПТРК у вантажівку, якою він кермував. Похований на Городищанському кладовищі в рідному місті. Залишилися мати та дитина.

Валентин Чепурний

Фото: Nastya Nagorna/Facebook

34 роки, мешканець смт Високопілля Бериславського району Херсонської області. Сержант, військовослужбовець 17 ОМПБ «Кіровоград» 57 ОМПБр. На військовій службі у ЗС України – з 2018 року. Загинув 12 вересня на західній околиці с. Кримське на Луганщині в результаті артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ. Напередодні, 11 вересня, у військовослужбовця офіційно завершився термін контракту. Під час збору речей прийняв на себе убивчий удар осколків від міни 120-го калібру, яка впала поруч. Похований у смт Високопілля.

Дем’ян Данилів

Фото з соціальних мереж

Народився 12 серпня 1997 року у с. Рудники Стрийського району Львівської області. Заочно навчався на ІІ курсі історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Старший солдат, командир механізованого відділення 17 ОМПБ «Кіровоград» 57 ОМПБр. Загинув 13 вересня в результаті кульового поранення голови в ході виконання бойового завдання поблизу с. Причепилівки на Луганщині. Похований у с. Рудники. Залишилися матір, дві сестри та троє братів.

Віктор Молостов

Фото: Сахновщинська територіальна громада

49 років, мешканець с. Новоолександрівка Красноградсього району Харківської області. Старший солдат, командир бойової машини підрозділу 54 ОМБр. На військову службу до ЗСУ був призваний за частковою мобілізацією в 2015 році. Загинув під час виконання бойового завдання у смузі відповідальності ОТУ «Схід» в результаті підриву на ворожому невідомому пристрої. Похований 29 вересня в с. Новоолександрівка Сахновщинської селищної ради. Залишилися дружина та двоє дітей.

Олексій Стрижак

Фото: novynarnia.com

Уродженець міста Зеленодольська Дніпропетровської області. Пішов на війну шість років тому. 30 вересня зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої. На момент загибелі йому було 39 років. Прощання з загиблим відбудеться 2 жовтня біля ПК «Ювілейний у Зеленодольську.

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