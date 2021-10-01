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    Загострення на Донбасі: окупанти вбили українського бійця, ще одного поранили

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    На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем - Загострення на Донбасі: окупанти вбили українського бійця, ще одного поранили
    На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем
    фото: unian

    30 вересня на Донбасі зафіксовано 13 порушень режиму тиші

    У четвер, 30 вересня, російські окупаційні війська на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    Поблизу Новотошківського окупанти двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Кам'янки загарбники двічі вели вогонь із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм, а також із заборонених Мінськими угодами 82-мм і 120-мм мінометів.

    Біля населеного пункту Попасна ворожі війська здійснили два обстріли з гранатометів різних систем. У бік Золотого-4 та Катеринівки окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів різних систем. У районі Світлодарська противник застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

    Поблизу Кримського окупанти били з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У районі Павлополя загарбники двічі обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    У бік Талаківки бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один – зазнав вогнепального поранення. Пораненого госпіталізовано, стан його здоров'я – середньої тяжкості.

    На ворожі обстріли українські військові відповідали вогнем.

    Як відомо, 30 вересня від ворожої кулі загинув десантник з Дніпропетровщини Олексій Стрижак

    Стрижак зазнав смертельного осколкового поранення внаслідок обстрілу позиції ЗСУ біля села Кам’янка на Донеччині з боку окупованої Ясинуватої.

    Прощатимуться із загиблим земляком 2 жовтня в його рідному місті. Олексій Стрижак – сьома бойова втрата Збройних сил України у вересні.

    Раніше повідомлялося, що 24-річний ветеран АТО загинув на полігоні.

    Також на Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі. Віктор Молостов загинув 26 вересня унаслідок підриву на ворожому пристрої.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Загострення на Донбасі: окупанти вбили українського бійця, ще одного поранили