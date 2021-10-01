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    Резніков: уряд працює над законом про амністію на Донбасі

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    Олексій Резніков:&nbsp;в законі будуть прописані процедури амністії та визнання деяких документів ОРДЛО - Резніков: уряд працює над законом про амністію на Донбасі
    Олексій Резніков: в законі будуть прописані процедури амністії та визнання деяких документів ОРДЛО
    фото: glavcom.ua

    Кабмін готує процедури, які будуть застосовуватися щодо тимчасово окупованих територій

    Український уряд вже почав підготовку законопроєкту про процедуру, яка буде застосовуватися щодо тимчасово окупованих територій. Зокрема, в законі будуть прописані процедури амністії та визнання деяких документів. Про це заявив віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, пише «РБК-Україна».

    За словами урядовця, Венеціанська комісія розгляне законопроєкт про перехідний період 15 жовтня, але уряд вже почав роботу над законопроєктом про процедури.

    «Не чекаючи прийняття законопроєкту про перехідний період, ми вже працюємо над законопроєктом про процедури. Це більш детальний, більш глибокий закон, в якому буде проговорюватися, як детально робити амністію, як робити конвалідацію певних документів. Такої правової доктрини як конвалідація до цього в Україні не було», – заявив Резніков.

    Зазначимо, конвалідація означає процедуру визнання певних документів, виданих на окупованих територіях таких як свідоцтва про народження, смерть, укладення та розірвання шлюбу.

    До слова, одеський депутат пропонує видавати прихильникам Росії «паспорти негромадян».

    Нагадаємо, мешканців окупованого Донбасу паспортизували просто перед голосуванням до Держдуми.

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    Теги: Кабмін Донбас Венеціанська комісія закон ОРДЛО окуповані території Олексій Резніков уряд амністія окупація
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    Резніков: уряд працює над законом про амністію на Донбасі