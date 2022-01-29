Спецслужби США затримали чоловіка, який готував замах на Байдена

ЗМІ: американець планував замах на президента, посилаючись на місію від Бога

У США затриманий житель штату Канзас за звинуваченням у загрозі вбивства президента США Джо Байдена, повідомляє видання Daily Beast ыз посиланням на судові документи.

За даними видання, затриманий Скотт Меррімен заявив, що Бог нібито наказав йому відправитися до Вашингтона і «відрубати голову змію в серці нації».

За інформацією New York Post, до цього поліція Канзасу повідомила секретну службу про те, що Меррімен подзвонив їм і сказав, що прямує до Вашингтона, щоб «побачити президента». Він заявив співробітникам правоохоронних органів, що направляється у Білий дім, щоб сказати Байдену, що люди «ситі по горло розколом у країні, і що йому слід звернутися до Бога». Меррімен також зробив ряд публікацій на своїй сторінці в Facebook, використовуючи «все більш загрозливу лексику».

Співробітники секретної служби затримали Меррімена на парковці ресторану в середу, коли він їхав із Канзасу в Меріленд.

У нього виявили заряджений магазин і оптичну трубу для спостереження за мішенями.

За даними газети New York Post, у п'ятницю проти нього порушили кримінальну справу.

До слова, раніше повідомлялося, що у Сербії готували замах на життя президента республіки Александра Вучича. Організатором виявився громадянин Чорногорії.

За словами міністра внутрішніх справ Олександра Вуліна, 14 січня до сербської поліції надійшла інформація про існування банди, яка має на меті здійснити замах на президента республіки.

Як повідомляв «Главком», у квітні Дзержинський районний суд Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав винним місцевого мешканця, інваліда II групи у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки, яке замінено на іспитовий термін – два роки.