Росію чекають великі проблеми, якщо вона отримає нові санкції від Заходу
Якщо це вторгнення можна не допустити, то дипломатія має спрацювати
Після місячного мовчання недоцар вирішив висловитися на тему: якого дідька його армія робить біля наших кордонів та на території нашої держави?
Як раз в акурат після того, як США та Великобританія почали говорити про конкретні санкції.
Бо санкції – це про гроші. Великі гроші. І це про приниження, нації. Що чим далі, тим більше відчуває себе нікчемною, ізгоєм. Яку нікуди не беруть. Яка платитиме завтра в десятки разів більше за все, бо всі вміють рахувати ризики.
І сказав він також про санкції, зіславшись на заяву США.
Тому, якщо ми дійсно хочемо зупинити вторгнення – це санкції.
Бо жорсткі санкції – це великі гроші. І навіть маючи під боком подушку товщиною 600 ярдів, витрачати великі гроші на авантюру – глупо, а Кремль прагматичний.
А значить, якщо це вторгнення можна не допустити, то санкції мають спрацювати. У них таке завдання.
Спочатку в історії – це була блокада. І країни самі викуповували товар, щоб підсанкційному навіть контрабандою його точно не продали.
Потім, чим більше санкційний орган мав інформації про бізнес-операції агресора, тим краще можна було змоделювати механізм санкцій. Мені подобаються, наприклад, напівпровідники. Дрібниця, але важлива.
Але є й недоліки.
Перший. Їх складно знімати. Майже неможливо. І виконавши або не виконавши своє завдання, вони продовжують працювати. Вже в зовсім інших умовах.
Тому, було б правильно чітко визначати при накладенні, коли вони будуть зняті, і передбачати чітку та прозору процедуру зняття.
Другий. Вони ізолюють націю. Покоління. І Гітлер також пішов в Росію за манґаном (марганцем), поставки з Бразилії якого йому припинили через санкції. Рецепт той самий: вони просто не мають тягнутися роками. Якщо не спрацювало, значить треба трансформувати. Це має бути динаміка.
Джерело: блог Агії Загребельської