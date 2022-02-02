Росію чекають великі проблеми, якщо вона отримає нові санкції від Заходу

українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України з 2015 по 2019 рік

Якщо це вторгнення можна не допустити, то дипломатія має спрацювати

Після місячного мовчання недоцар вирішив висловитися на тему: якого дідька його армія робить біля наших кордонів та на території нашої держави?

Як раз в акурат після того, як США та Великобританія почали говорити про конкретні санкції.

Бо санкції – це про гроші. Великі гроші. І це про приниження, нації. Що чим далі, тим більше відчуває себе нікчемною, ізгоєм. Яку нікуди не беруть. Яка платитиме завтра в десятки разів більше за все, бо всі вміють рахувати ризики.

І сказав він також про санкції, зіславшись на заяву США.

Тому, якщо ми дійсно хочемо зупинити вторгнення – це санкції.

Бо жорсткі санкції – це великі гроші. І навіть маючи під боком подушку товщиною 600 ярдів, витрачати великі гроші на авантюру – глупо, а Кремль прагматичний.

А значить, якщо це вторгнення можна не допустити, то санкції мають спрацювати. У них таке завдання.

Спочатку в історії – це була блокада. І країни самі викуповували товар, щоб підсанкційному навіть контрабандою його точно не продали.

Потім, чим більше санкційний орган мав інформації про бізнес-операції агресора, тим краще можна було змоделювати механізм санкцій. Мені подобаються, наприклад, напівпровідники. Дрібниця, але важлива.

Але є й недоліки.

Перший. Їх складно знімати. Майже неможливо. І виконавши або не виконавши своє завдання, вони продовжують працювати. Вже в зовсім інших умовах.

Тому, було б правильно чітко визначати при накладенні, коли вони будуть зняті, і передбачати чітку та прозору процедуру зняття.

Другий. Вони ізолюють націю. Покоління. І Гітлер також пішов в Росію за манґаном (марганцем), поставки з Бразилії якого йому припинили через санкції. Рецепт той самий: вони просто не мають тягнутися роками. Якщо не спрацювало, значить треба трансформувати. Це має бути динаміка.

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Джерело: блог Агії Загребельської

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