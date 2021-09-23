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    У Харкові вулицю залило окропом (відео)

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    Аварія сталася по вулиці Людвіга Свободи, 35-Б - У Харкові вулицю залило окропом (відео)
    Аварія сталася по вулиці Людвіга Свободи, 35-Б
    Фото: Новини.LIVE Kharkiv

    Струмки гарячої води текли просто під колеса автомобілів

    У Харкові на одній з вулиць міста сталася НП. Стався витік гарячої води. Про це повідомляєTelegram-каналу «Новини.LIVE Kharkiv».

    У Харківському дворі по вулиці Людвіга Свободи, 35-Б учора ввечері сталася аварія з витоком гарячої води. Вода хлинула назовні й затопила дорогу. Користувачі поділилися відео наслідків аварії. Комунальників на момент аварії на місці не було, подробиць аварії ніхто не уточнив.

    Струмки гарячої води текли просто під колеса автомобілів, що були поруч припарковані.

    Як раніше повідомлялося, у Харкові в одному із будинків на вулиці Танкопія сталася аварія, яку намагалися нейтралізувати нетверезі комунальники. Вони забули перекрити вентиль і затопили чотири квартири.

    Нагадаємо, під Харковом потонув автобус з людьми.

    Читайте також: Харків вирішив не піднімати тарифи на опалення та гарячу воду

    У Харкові на одній з вулиць міста сталася НП. Стався витік гарячої води. Про це повідомляє Telegram-каналу «Новини.LIVE Kharkiv».

    У Харківському дворі по вулиці Людвіга Свободи, 35-Б сталася аварія з витоком гарячої води. Вода хлинула назовні й затопила дорогу. Користувачі поділилися відео наслідків аварії. Комунальників на місці поки що немає, подробиць ніхто не уточнює.

    Як раніше повідомлялося, у Харкові в одному із будинків на вулиці Танкопія сталася аварія, яку намагалися нейтралізувати нетверезі комунальники. Вони забули перекрити вентиль і затопили чотири квартири.

    Нагадаємо, під Харковом потонув автобус з людьми.

    Читайте також: Харків вирішив не піднімати тарифи на опалення та гарячу воду

    Теги: Харків вода опалення аварія потоп
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    У Харкові вулицю залило окропом (відео)