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    У Хмельницькій області гасили пшеничне поле (фото, відео)

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    У Хмельницькій області гасили пшеничне поле (фото, відео)
    Фото Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області

    Через падіння високовольтної лінії спалахнули посіви

    У селі Слобідка-Рахнівська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області 23 липня через падіння високовольтної лінії спалахнуло поле пшениці. Про це повідомили в ДСНС у Хмельницькій області.

    На місце події прибули рятувальники. Також до гасіння пожежі долучились і місцеві аграрії.

    «Поки аграрії оборювали територію по фронту розповсюдження полум’я, вогнеборці «відбивали» у вогню кожен квадратний метр пшениці. Гасіння ускладнювалося сильними поривами вітру, а також відсутністю вододжерел», – йдеться у повідомленні.

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    Фото Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області
    Фото Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області

    Пожежу вдалось оперативно ліквідувати. Від вогню було врятовано 65 гектарів поля пшениці.

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    Теги: ДСНС аграрії рятувальники
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    У Хмельницькій області гасили пшеничне поле (фото, відео)