Українці чекають в полі можливості евакуюватися з Херсонщини (відео)

Невідомо, скільки ще людям доведеться чекати у черзі

Триває 82-й день повномасштабної війни Росії проти України

Ось уже чотири доби люди стоять у полях під Бериславом на Херсонщині і не можуть виїхати. Українці, рятуючись від окупації, просто в машинах живуть у полях.

Люди оприлюднили відео, де показали свій побут у цих умовах.

У величезній черзі з машин, хтось розкладає столи та стільці, ховаючись у тіні дерев. Чийсь пес лежить біля автівки, охороняючи її, поки хазяї відійшли.

Нагадаємо, російські окупанти планують провести «перепис» населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

Раніше окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

Окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

Читайте також: