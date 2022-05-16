  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Українці чекають в полі можливості евакуюватися з Херсонщини (відео)

    Невідомо, скільки ще людям доведеться чекати у черзі - Українці чекають в полі можливості евакуюватися з Херсонщини (відео)
    Невідомо, скільки ще людям доведеться чекати у черзі
    скріншот з відео

    Триває 82-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Ось уже чотири доби люди стоять у полях під Бериславом на Херсонщині і не можуть виїхати. Українці, рятуючись від окупації, просто в машинах живуть у полях.

    Люди оприлюднили відео, де показали свій побут у цих умовах.

    У величезній черзі з машин, хтось розкладає столи та стільці, ховаючись у тіні дерев. Чийсь пес лежить біля автівки, охороняючи її, поки хазяї відійшли.

    Нагадаємо, російські окупанти планують провести «перепис» населення на Херсонщині, так само, як це було в тимчасово окупованому Криму у 2014 році.

    Раніше окупанти представили своїх «голову ОВА» та «мера» в захопленому Херсоні.

    Окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

    Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна українці Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці чекають в полі можливості евакуюватися з Херсонщини (відео)