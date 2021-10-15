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    Волонтер показав, як ЗСУ жорстко покарали бойовиків за порушення «тиші» (відео)

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    На&nbsp;кадрах видно, як&nbsp;у&nbsp;фортифікаційну споруду бойовиків влучає керована протитанкова ракета - Волонтер показав, як ЗСУ жорстко покарали бойовиків за порушення «тиші» (відео)
    На кадрах видно, як у фортифікаційну споруду бойовиків влучає керована протитанкова ракета
    скріншот з відео

    Українські військові знищили укріплення супротивника протитанковою ракетою

    Українські військові покарали проросійських бойовиків, які попри оголошений режим тиші обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Відповідне відео оприлюднив у Facebook волонтер Роман Доник.

    На кадрах видно, як у фортифікаційну споруду, облаштовану окупантами неподалік позицій ЗСУ, влучає керована протитанкова ракета.

    «Там були порушники режиму тиші. Важка доля окупанта», – прокоментував відео волонтер.

    Де саме були зняті опубліковані кадри, не уточнюється.

    Нагадаємо, штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі.

    Також СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР».

    До слова, напередодні Зеленський побував на передовій на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ волонтер військові Операція Об’єднаних сил ракета озброєння
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    Волонтер показав, як ЗСУ жорстко покарали бойовиків за порушення «тиші» (відео)