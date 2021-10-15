Волонтер показав, як ЗСУ жорстко покарали бойовиків за порушення «тиші» (відео)

скріншот з відео

На кадрах видно, як у фортифікаційну споруду бойовиків влучає керована протитанкова ракета

Українські військові знищили укріплення супротивника протитанковою ракетою

Українські військові покарали проросійських бойовиків, які попри оголошений режим тиші обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Відповідне відео оприлюднив у Facebook волонтер Роман Доник.

На кадрах видно, як у фортифікаційну споруду, облаштовану окупантами неподалік позицій ЗСУ, влучає керована протитанкова ракета.

«Там були порушники режиму тиші. Важка доля окупанта», – прокоментував відео волонтер.

Де саме були зняті опубліковані кадри, не уточнюється.

Нагадаємо, штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі.

Також СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР».

До слова, напередодні Зеленський побував на передовій на Донбасі.