Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі
Втрат серед українських військовослужбовців немає
Окупанти провокують вогонь у відповідь
За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
«Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь», – зазначили у штабі.
Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР».
До слова, напередодні Зеленський побував на передовій на Донбасі.