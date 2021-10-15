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    Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

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    Втрат серед українських військовослужбовців немає - Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

    Втрат серед українських військовослужбовців немає

    фото: штаб Об’єднаних сил

    Окупанти провокують вогонь у відповідь

    За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

    «Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь», – зазначили у штабі.

    Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Нагадаємо, СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР».

    До слова, напередодні Зеленський побував на передовій на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі