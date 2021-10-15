Штаб Об’єднаних сил назвав гарячі точки на Донбасі

Окупанти провокують вогонь у відповідь

За минулу добу, 14 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь», – зазначили у штабі.

Поблизу Південного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Новолуганського позиції українських воїнів ворог обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Катеринівки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила відео допиту бойовика-розвідника «ЛНР».

До слова, напередодні Зеленський побував на передовій на Донбасі.