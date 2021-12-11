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    Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ (відео)

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    На борту космічного корабля була донька астронавта та телеведучі - Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ (відео)
    На борту космічного корабля була донька астронавта та телеведучі
    фото: @blueorigin

    Екіпаж повернувся на Землю

    Сьогодні, 11 грудня, компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, завершила третій суборбітальний політ. Усі члени екіпажу успішно повернулися на Землю. Про це пише Twitter-акаунт Blue Origin.

    Зазначається, що політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тисячі кілометрів на годину.

    До складу екіпажу увійшли: інженер та інвестор Еван Дік, бізнесмен Лейн Бесс та його син Кемерон та гендиректор Voyager space Ділан Тейлор. Ці четверо пасажирів заплатили Blue Origin за можливість полетіти у космос. Скільки саме – невідомо.

    Також на борту космічного корбаля були «почесні гості»: телеведучий шоу «Доброго ранку, Америко» Майкл Страхан та Лора Шепард Черчлі – старша донька першого астронавта зі США, який виконав суборбітальний космічний політ, Алана Шепарда.

    Варто додати, що для New Shepard цей політ став першим із повним навантаженням, оскільки екіпаж складався з шести осіб, а не з чотирьох, як раніше.

    Суборбітальний політ, це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка необхідна для того, аби апарат вийшов на колову орбіту).

    Зараз лише компанія Ілона Маска має можливість доставляти туристів на орбіту.

    Нагадаємо, 13 жовтня компанія Безоса BlueOrigin провела другий успішний запуск туристів у космос.

    Читайте також: Blue Origin оголосила дату наступного туристичного космічного польоту
    Теги: США політ космос
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    Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ (відео)