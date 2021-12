Blue Origin успішно завершила третій суборбітальний політ (відео)

Екіпаж повернувся на Землю

Сьогодні, 11 грудня, компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, завершила третій суборбітальний політ. Усі члени екіпажу успішно повернулися на Землю. Про це пише Twitter-акаунт Blue Origin.

Зазначається, що політ тривав 10 хвилин та 13 секунд, а максимальна швидкість ракети склала 3,611 тисячі кілометрів на годину.

До складу екіпажу увійшли: інженер та інвестор Еван Дік, бізнесмен Лейн Бесс та його син Кемерон та гендиректор Voyager space Ділан Тейлор. Ці четверо пасажирів заплатили Blue Origin за можливість полетіти у космос. Скільки саме – невідомо.

The #NS19 crew has completed training and are go for launch. Live broadcast begins tomorrow at 7:15 am CST / 13:15 UTC on https://t.co/7Y4TherpLr #GradatimFerociter pic.twitter.com/50woBbGge9 — Blue Origin (@blueorigin) December 10, 2021

Також на борту космічного корбаля були «почесні гості»: телеведучий шоу «Доброго ранку, Америко» Майкл Страхан та Лора Шепард Черчлі – старша донька першого астронавта зі США, який виконав суборбітальний космічний політ, Алана Шепарда.

LIVE NOW: Michael Strahan goes to space on Blue Origin mission https://t.co/EwWlZJAk57



WATCH LIVE: https://t.co/7mwfOaveyq pic.twitter.com/Dxzr27H2VY — CNN (@CNN) December 11, 2021

Варто додати, що для New Shepard цей політ став першим із повним навантаженням, оскільки екіпаж складався з шести осіб, а не з чотирьох, як раніше.

"Good Morning America" host Michael Strahan, the daughter of famed astronaut Alan Shepard, and four paying customers have landed back on earth following their 10-minute flight into space aboard the Blue Origin flight. https://t.co/SJgS4NUlei pic.twitter.com/zut2k1l96m — CNN International (@cnni) December 11, 2021

Суборбітальний політ, це політ по траєкторії, зі швидкістю, яка не перевищує першу космічну (швидкість, яка необхідна для того, аби апарат вийшов на колову орбіту).

Зараз лише компанія Ілона Маска має можливість доставляти туристів на орбіту.

Нагадаємо, 13 жовтня компанія Безоса BlueOrigin провела другий успішний запуск туристів у космос.

