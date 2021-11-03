Зеленський звільнив начальника розвідки Держприкордонслужби

20 жовтня президент Зеленський присвоїв полковнику В'ячеславу Демченку звання бригадного генерала

Глава держави Володимир Зеленський у середу, 3 листопада, звільнив начальника управління розвідки Державної прикордонної служби В'ячеслава Демченка. Відповідний указ №560/2021 оприлюднили на сайті Офісу президента.

«Звільнити Демченка В’ячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України», – йдеться у тексті виданого президентом указу.

У жовтні 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння полковнику ДПСУ В'ячеславу Демченку військового звання бригадного генерала.

Напередодні Дня Незалежності, 23 серпня 2021 року, указом президента В'ячеслава Демченка нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Як відомо, Кабінет міністрів вже призначив виконуючого обов'язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України після звільнення посади міністра Романа Абрамовського.

До слова, Арахамія заявив, що в четвер Рада голосуватиме за чотирьох міністрів.

Як відомо, 3 листопада фракція «Слуга народу» направила Кабінету міністрів трьох кандидатів на вакантні посади в уряді після сьогоднішніх відставок.

Також парламент отримав подання президента Володимира Зеленського на призначення звільненого сьогодні віцепрем'єра Олексія Резнікова міністром оборони.

До слова, нардепка Верещук пообіцяла показати фокус, коли стане міністром.

Нагадаємо, сьогодні парламент звільнив міністра оборони України Андрія Тарана.

Зазначимо, Верховна Рада України 3 листопада також звільнила міністра Абрамовського.



