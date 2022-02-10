«Заметіль-2022»: військові показали відео з масштабних навчань

Командно-штабні навчання триватимуть упродовж лютого на всій території України

Українська армія розпочала командно-штабні навчання.

Під час маневрів відточуватимуть управління угрупуваннями військ (сил) під час ведення бойових дій. Навчання триватимуть упродовж лютого у визначених районах на всій території України.

«Вони мають на меті підтримати індивідуальні спроможності, сформувати необхідний рівень теоретичних знань, умінь та фахової майстерності під час планування застосування, всебічного забезпечення угрупувань військ та управління ними під час ведення операції Сил оборони», – пояснив командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв.

Захід є плановим у рамках загальної інтенсивної програми підготовки військ Збройних сил України.

14 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про допуск іноземних військових в Україну для участі в багатонаціональних навчаннях у 2022 році. Після закон підписав президент.

Також наразі українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.