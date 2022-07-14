Обстріл Вінниці: мати загиблої дівчинки жива, перенесла декілька операцій

Жінка зараз знаходиться на ШВЛ

Ввечері 14 липня до тями прийшла мама маленької дівчинки Лізи, яка загинула під час ракетного обстрілу міста російськими окупантами. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

«Мати загиблої дівчинки жива, за її життя боряться лікарі», – написав Цаплієнко.

Він також опублікував відео подруги жінки.

Відомо, що Ірина з донькою йшли на занняття з розвитку дітей. Жінка сама виховувала трирічну Лізу. Та мала синдром Дауна.

За кілька днів до трагедії щаслива жінка публікувала знімки із донькою після фотосесії у лавандовому полі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.