Інклюзивно-ресурсний центр надаватиме послуги не лише дітям Вінниці, а й сусідніх об'єднаних громад



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Восени минулого року у Вінниці було створено інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Це перший подібний заклад у місті

Заклад розташований по вул. Келецькій,59, де нещодавно було завершено реконструкцію приміщення та облаштовано усім необхідним устаткуванням. Тут з дітьми займаються психологи, логопеди та дефектологи. З роботою центру та його вихованцями під час виїзної наради 11 квітня познайомився міський голова Сергій Моргунов.

Інклюзивно-ресурсний центр створений з метою забезпечення права дітей віком від 2 і до 18 років на здобуття дошкільної, середньої, загальної а також професійно-технічної освіти. «Найважливіше завдання нашого центру - забезпечити якісний супровід інклюзивної освіти. У нас надаються консультації, проводяться майстер-класи, семінари для вчителів і вихователів дошкільних закладів, проводимо семінари для батьків та корекційно-розвиткові заняття для дітей», - розповіла керівник інклюзивно-ресурсного центру Ольга Гарлінська.

Приміщення, у якому розміщується центр, капітально відремонтували та забезпечили сучасним обладнанням. Під час корекційних занять діти можуть зокрема друкувати на друкарській машинці шрифтом Брайля, вчитися тримати баланс на спеціальній подушці та кататися на сенсорних гойдалках.

Також Ольга Гарлінська зазначила, що в центрі здійснюється комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами. Вона проводиться такими фахівцями, як практичний психолог, логопед, дефектолог та реабілітолог. Потім кожен по своїх напрямках робить висновок, який надається батькам. У такому заключенні зазначаються потреби дитини, над чим потрібно працювати, які інструменти використовувати. Це полегшує навчання дитини та роботу вчителя в школі, оскільки він вже бачить рекомендації інклюзивно-ресурсного центру.

«На даний момент дуже багато дітей потребує такої комплексної оцінки. Це не тільки діти, які мають інвалідність. Ми працюємо з обдарованими дітьми, які вже знають шкільний матеріал і яким нецікаво сидіти на уроці. Значить, такій дитині потрібно дати більш важчий матеріал, додаткові завдання, щоб їм було цікаво відвідувати заняття. Займаємось з дітьми-переселенцями, - каже Ольга Гарлінська.

На даний час комплексну оцінку у центрі пройшли уже 350 дітей, а їхні батьки та вчителі отримали рекомендації щодо їх навчання, виховання та розвитку.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що новостворений центр стане ще одним елементом єдиної інклюзивної системи, яка забезпечить дітям з особливими освітніми потребами якісно нові умови для навчання та розвитку, допоможе таким маленьким вінничанам знайти своє місце у соціумі та реалізувати себе у дорослому житті.

«Ми почали впроваджувати інклюзивне навчання з 6-ї школи-гімназії у 2015 році. Але перші кроки по інтеграції діток з особливими потребами у навчальний процес було зроблено в 33-ій школі, коли там почала навчатись Саша Берегута. А на сьогоднішній день у Вінниці уже 109 дітей займаються по програмі інклюзивної освіти у школах та садочках. Сьогодні ми побачили, що в цьому центрі достатньо цікаво, тут серйозне доволі наповнення, працюють професійні фахівці, діти займаються з задоволенням. Але найголовніше в цьому закладі - це методологічний напрямок», - сказав Сергій Моргунов.

Також міський голова зазначив, що створення таких інклюзивних центрів - це одна з ініціатив Міністерства освіти і науки України. Тому на ці потреби місто отримало субвенцію з державного бюджету.

Інклюзивно-ресурсний центр відкрито в рамках Плану дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» у Вінницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки. У ньому надаватимуться послуги також і дітям Вінницького району. Цього року планується, що заклад будуть відвідувати й учні з Сокиринецької ОТГ Вінницького району.