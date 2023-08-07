Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Підтримував РФ: вінницького митрополита УПЦ МП ув'язнено на п'ять років

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Підтримував РФ: вінницького митрополита УПЦ МП ув'язнено на п'ять років
Суд над митрополитом УПЦ МП, який підтримував РФ
фото: СБУ

Митрополит закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України

Очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України засудили до 5 років ув'язнення. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ.

Слідчі встановили, що митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

«Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита», – йдеться у повідомленні. 

Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у січні. 

Суд над вінницьким митрополитом УПЦ (МП)
Суд над вінницьким митрополитом УПЦ (МП)
Фото СБУ

Суд визнав митрополита московського патріархата винним у злочинах, передбачених Кримінальним кодексом України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). 

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, Митрополит Бориспільський та Броварський Української православної церкви Московського патріархату Антоній (Паканич) засудив тих представників УПЦ МП, які вимагають розірвати зв’язок із Російською православної церквою.  На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском. Він також заявив, що частина підписів під листом була нібито сфальсифікована. Щодо вимоги церковних діячів скликати Собор УПЦ МП, митрополит Антоній зазначив, що в умовах безпрецедентного тиску на церкву це було б «не просто сумнівним заходом».

Читайте також: «Я служив Російській церкві». Інтерв’ю із найпрогресивнішим капеланом ЗСУ
Теги: Московська церква в Україні релігія колабораціонізм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Підтримував РФ: вінницького митрополита УПЦ МП ув'язнено на п'ять років
Підтримував РФ: вінницького митрополита УПЦ МП ув'язнено на п'ять років
Сили ППО знищили дві ракети «Калібр» на Вінниччині
Сили ППО знищили дві ракети «Калібр» на Вінниччині
Частину України накрив потужний буревій: наслідки негоди (фото)
Частину України накрив потужний буревій: наслідки негоди (фото)
Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)
Археологи знайшли артефакти XVII століття у самому центрі Вінниці (фото)
Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)
Роковини трагедії у Вінниці: хронологія російського теракту (фото, відео)
Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)
Tik-Tok на кладовищі: у Вінниці затримано підлітків, які знімали контент для соцмереж (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7702
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
3969
Хакери залишили оригінальне послання москвичам, які підтримують війну в Україні
3778
Конфіскація землі і майна без рішення суду? Верховна Рада розглядає нову ініціативу «Слуг»
3430
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3177
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»

Новини

Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Сьогодні, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту