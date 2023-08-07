Підтримував РФ: вінницького митрополита УПЦ МП ув'язнено на п'ять років

Митрополит закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України

Очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України засудили до 5 років ув'язнення. Про це повідомили на Facebook-сторінці СБУ.

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Слідчі встановили, що митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

«Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита», – йдеться у повідомленні.

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Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у січні.

Суд над вінницьким митрополитом УПЦ (МП) Фото СБУ

Суд визнав митрополита московського патріархата винним у злочинах, передбачених Кримінальним кодексом України: ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Митрополит Бориспільський та Броварський Української православної церкви Московського патріархату Антоній (Паканич) засудив тих представників УПЦ МП, які вимагають розірвати зв’язок із Російською православної церквою. На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском. Він також заявив, що частина підписів під листом була нібито сфальсифікована. Щодо вимоги церковних діячів скликати Собор УПЦ МП, митрополит Антоній зазначив, що в умовах безпрецедентного тиску на церкву це було б «не просто сумнівним заходом».