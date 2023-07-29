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Розрив із Москвою – духовна смерть. Одіозний митрополит УПЦ МП записав жалісливе відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розрив із Москвою – духовна смерть. Одіозний митрополит УПЦ МП записав жалісливе відео
Митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич)
фото: скриншот відео

Митрополит Антоній відповів на прохання священиків УПЦ МП розірвати стосунки з РПЦ

Митрополит Бориспільський та Броварський Української православної церкви Московського патріархату Антоній (Паканич) засудив тих представників УПЦ МП, які вимагають розірвати зв’язок із Російською православної церквою. Відповідне відеозвернення він виклав на своєму каналі в YouTube.

«Це та межа, яку ми (УПЦ МП – «Главком») не можемо перейти ні в якому разі, адже за нею – духовна смерть. Як би нас не утискували, як би не загрожували в’язницею та іншими переслідуваннями, як би не загрожували забороною діяльності, ми не маємо жодного права штовхати у розкол ввірених нам Богом людей», – заявив він.

На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском. Він також заявив, що частина підписів під листом була нібито сфальсифікована.

Щодо вимоги церковних діячів скликати Собор УПЦ МП, митрополит Анатолій зазначив, що в умовах безпрецедентного тиску на церкву це було б «не просто сумнівним заходом».

«Його можливі рішення не були б ухвалені всією повнотою православ’я, адже це матиме вигляд примусу. А такі умови не на добре церковності», – заявив церковнослужитель.

Нагадаємо, що священники УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія з несподіваним проханням. Вони закликали негайно та остаточно розірвати із РПЦ після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Відповідний лист-прохання опублікували 23 липня. Автори листа звинувачують РПЦ у підтримці російської агресії та закликають митрополита Онуфрія зайняти чітку позицію. Також духовенство закликає відновити церковне спілкування зі вселенським патріархатом та помісними православними церквами.

До слова, управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.

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Теги: РПЦ УПЦ МП Московська церква в Україні

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