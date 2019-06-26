Протягом трьох ночей буде обмежено рух транспорту по проспекту Коцюбинського
Обмеження будуть діяти за адресою: Коцюбинського, 2-а
У Вінниці виконуватимуть роботи з прокладання мережі водовідведення до торгівельного центру, що по проспекті Коцюбинського, 2А.
У зв’язку з цим, тимчасово, з 22:00 25 червня до 6:00 27 червня щоночі буде обмежено рух транспорту напроти будівельного майданчику по проспекту Коцюбинського, 2А.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у будинку по вулиці Стрілецькій відремонтували покрівлю.