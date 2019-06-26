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    Протягом трьох ночей буде обмежено рух транспорту по проспекту Коцюбинського

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    Протягом трьох ночей буде обмежено рух транспорту по проспекту Коцюбинського

    Обмеження будуть діяти за адресою: Коцюбинського, 2-а

    У Вінниці виконуватимуть роботи з прокладання мережі водовідведення до торгівельного центру, що по проспекті Коцюбинського, 2А.

    У зв’язку з цим, тимчасово, з 22:00 25 червня до 6:00 27 червня щоночі буде обмежено рух транспорту напроти будівельного майданчику по проспекту Коцюбинського, 2А. 

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у будинку по вулиці Стрілецькій відремонтували покрівлю.

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