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    У будинку по вулиці Стрілецькій відремонтували покрівлю

    • Розсилка
    У будинку по вулиці Стрілецькій відремонтували покрівлю

    Благоустрій міста триває

    У Вінниці продовжують ремонтувати покрівлі багатоповерхівок. На минулому тижні завершились роботи у будинку по вулиці Стрілецька, 16 а.

    Роботи проводились у рамках ремонту одного з конструктивних елементів, який обирається ОСББ і здійснюється за рахунок міського бюджету.

    Майже завершився ремонт покрівлі у будинку по 1 провулку Київському. Також роботи на фінальному етапі по вул. Короленка,33. На 70 % завершений ремонт покрівлі по вул. Винниченка,7.

    Тривають роботи за адресами вул. А. Первозванного,26, Первозванного, 4а, Брацлавська,39.

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