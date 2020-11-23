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    У Вінниці продовжує хворіти 2115 пацієнтів з підтвердженим ковідом

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    У Вінниці продовжує хворіти 2115 пацієнтів з підтвердженим ковідом

    У місті лабораторно підтверджено 7126 випадків інфікування коронавірусом

    Наразі 2004 вінничанина або 95 % з тих, у кого виявлений ковід, лікуються амбулаторно. 111 осіб, або 5 %, – на стаціонарному лікуванні. По віковій категорії більшість хворих – люди віком 50-69 років. 60 % інфікованих ковідом – жінки. Про ситуацію з коронавірусом розповів директор департаменту охорони здоров'я міської ради Олександр Шиш.

    З початку епідемії у Вінниці лабораторно підтверджено 7126 випадків інфікування коронавірусом. З початку пандемії одужали 4909 людей (68,9 %), померло 102. Летальність у Вінниці залишається низькою – 1,4 %, коли по Україні – 1,8%.

    68,9% інфікованих вінничан – одужали. В Україні цей показник складає  45,9%. Протягом останніх двох тижнів спостерігається  певне зменшення кількості пневмоній. 

    Директор департаменту охорони здоров'я міської ради Олександр Шиш зазначив, що у Вінниці продовжують хворіти 2115 пацієнтів з підтвердженим ковідом. «Завантаженість ліжок у міських закладах наступна: з підтвердженим ковідом – 35-37 %, разом з підозрами – 55 – 58 %. На сьогоднішній день по всіх міських лікарнях є місця для госпіталізації», – каже Олександр Шиш.

    Під спостереженням сімейних лікарів знаходиться 2145 хворих. З них – 1167 людей з встановленим ковідом (легкий або безсимптомний перебіг), 817 – членів сімей, контактні громадяни, 161 людина – з підозрою на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      635689
    • Хворіють
      333554
    • Одужали
      291060
    • Померли
      11075

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 10945 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 635 689 осіб, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075, проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.

    Теги: Вінниця коронавірус
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