Батьки попросили приглянути, а забрали мертве тіло: подробиці загибелі немовляти у Вінниці

Жінці загрожує до п’яти років в'язниці

Судово-медична експертиза встановила насильницьку смерть малюка

У Вінницькій області поліцейські затримали жінку, яка підозрюється у причетності до смерті немовляти. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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«19 квітня до поліції надійшло повідомлення від 35-річної жительки м. Вінниця про те, що померло її немовля. Судово-медичною експертизою встановлено насильницьку смерть дитини», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що 17 квітня батьки немовляти надали для догляду свою дитину знайомій, 33-річній мешканці м. Вінниці. Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка не втримала малюка та допустила його падіння на асфальт. Дитина отримала травми, що стали причиною її смерті. 19 квітня жінка передала тіло хлопчика матері.

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Правопорушниця затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці малолітня дитина випала з вікна шостого поверху.