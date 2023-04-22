Батьки попросили приглянути, а забрали мертве тіло: подробиці загибелі немовляти у Вінниці
Судово-медична експертиза встановила насильницьку смерть малюка
У Вінницькій області поліцейські затримали жінку, яка підозрюється у причетності до смерті немовляти. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«19 квітня до поліції надійшло повідомлення від 35-річної жительки м. Вінниця про те, що померло її немовля. Судово-медичною експертизою встановлено насильницьку смерть дитини», – йдеться в повідомленні.
Поліцейські встановили, що 17 квітня батьки немовляти надали для догляду свою дитину знайомій, 33-річній мешканці м. Вінниці. Наступного дня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, жінка не втримала малюка та допустила його падіння на асфальт. Дитина отримала травми, що стали причиною її смерті. 19 квітня жінка передала тіло хлопчика матері.
Правопорушниця затримана в процесуальному порядку та поміщена до ізолятора тимчасового тримання.
Наразі слідчі їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (Вбивство через необережність) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці малолітня дитина випала з вікна шостого поверху.
Коментарі — 0