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Батько вбитого на Вінниччині поліцейського розповів про останню розмову із сином

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Батько вбитого на Вінниччині поліцейського розповів про останню розмову із сином
Чоловік бачив сина за кілька годин до нічної зміни
фото скріншот відео

Максим Зарецький був єдиним сином у своїй родин

Поліцейський, який загинув внаслідок стрілянини на Вінничині, 20-річний Максим Зарецький за декілька годин до смерті спілкувався з батьком та був у гарному настрої. Про це розповів батько хлопця Володимир Зарецький у розмові із журналістами ТСН.

«Все нормально. Батя, так і так. Ще пошуткували там туди-сюди. Каже, виклик один, другий. Пошуткували. Все, давай, батя, все, пока. Я о другій годині встав. Що таке? Не спиться. Подзвонили. Я вже так і зрозумів», – розповів батько.

Він уточнив, що бачив сина за кілька годин до нічної зміни. Максим був веселий і жартував.

Рідні хлопця кажуть, що Максим віддавався службі і мріяв про кар'єру спецпризначенця. Він навчався в Академії внутрішніх справ і поряд з цим вже працював в поліції.

Максим Зарецький був єдиним сином у своїй родині.

Дата прощання з ним поки невідома. Родина чекає на маму хлопця, яка була на заробітках за кордоном.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. 

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Теги: Вінниччина поліція вбивство

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