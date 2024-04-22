Батько вбитого на Вінниччині поліцейського розповів про останню розмову із сином

Чоловік бачив сина за кілька годин до нічної зміни

Максим Зарецький був єдиним сином у своїй родин

Поліцейський, який загинув внаслідок стрілянини на Вінничині, 20-річний Максим Зарецький за декілька годин до смерті спілкувався з батьком та був у гарному настрої. Про це розповів батько хлопця Володимир Зарецький у розмові із журналістами ТСН.

«Все нормально. Батя, так і так. Ще пошуткували там туди-сюди. Каже, виклик один, другий. Пошуткували. Все, давай, батя, все, пока. Я о другій годині встав. Що таке? Не спиться. Подзвонили. Я вже так і зрозумів», – розповів батько.

Він уточнив, що бачив сина за кілька годин до нічної зміни. Максим був веселий і жартував.

Рідні хлопця кажуть, що Максим віддавався службі і мріяв про кар'єру спецпризначенця. Він навчався в Академії внутрішніх справ і поряд з цим вже працював в поліції.

Максим Зарецький був єдиним сином у своїй родині.

Дата прощання з ним поки невідома. Родина чекає на маму хлопця, яка була на заробітках за кордоном.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції.