Біля Будинку офіцерів водій Audi збив жінку на пішохідному переході



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Порушник втік з місця ДТП

У Вінниці водій Audi наїхав на жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході біля Будинку офіцерів. Після цього правопорушник втік з місця події. Інцидент зафіксували камери відеонагляду.





Про це повідомляють у Ситуаційному центрі міста Вінниці.

Подія сталась на перехресті проспекту Коцюбинського та вул. Замостянської о 16:26. Водій, рухаючись у напрямку до центру міста, здійснив наїзд на пішохода.

Внаслідок удару, жінка впала та отримала тілесні ушкодження. На місце події для з’ясування деталей та обставин, прибули патрульні поліцейські та слідчий по ДТП.

Джерело: Vinbazar