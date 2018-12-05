  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бійці ДСНС врятували з пастки 11-річного хлопчика

    • Розсилка
    Бійці ДСНС врятували з пастки 11-річного хлопчика

    Хлопчика звільняли за допомогою спеціального інструменту

    Бйці ДПРЧ-4 міста Вінниці допомогли 11-річному школяру вивільнити ногу із гойдалки.

    Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    «Про те, що малий потрапив у «пастку» на дитячому майданчику на вулиці Марії Литвиненко-Вольгемут, Службу порятунку повідомив чоловік, який поруч ремонтував власне авто», - йдеться у повідомленні. 

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Бійці ДСНС врятували з пастки 11-річного хлопчика
    Бійці ДСНС врятували з пастки 11-річного хлопчика
    Бійці ДСНС врятували з пастки 11-річного хлопчика

    На щастя, з хлопчиком все гаразд.

    Читайте також
    ДСНС діти Вінниця вінничани
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ