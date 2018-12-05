Бійці ДСНС врятували з пастки 11-річного хлопчика



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Хлопчика звільняли за допомогою спеціального інструменту

Бйці ДПРЧ-4 міста Вінниці допомогли 11-річному школяру вивільнити ногу із гойдалки.

Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

«Про те, що малий потрапив у «пастку» на дитячому майданчику на вулиці Марії Литвиненко-Вольгемут, Службу порятунку повідомив чоловік, який поруч ремонтував власне авто», - йдеться у повідомленні.

На щастя, з хлопчиком все гаразд.