У Барі горіла квартира: під час евакуації врятували вагітну жінку
30-річну жінку врятовано, постраждало майно у квартирі
23 жовтня у місті Бар сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку. Загорілася одна з квартир по вулиці Європейській.
Про це повідомляють пресслужба ГУ ДСНС Вінниччини.
На момент прибуття рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №15 вогнем було охоплено домашні речі в одній із кімнат квартири.
Об 11:25 пожежу локалізовано, а об 11:43 ліквідовано.
Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС із сусідньої квартири евакуювали вагітну 30-річну жінку.
До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося три рятувальника особового складу та один спецавтомобіль.