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    У Барі горіла квартира: під час евакуації врятували вагітну жінку

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    У Барі горіла квартира: під час евакуації врятували вагітну жінку

    30-річну жінку врятовано, постраждало майно у квартирі

    23 жовтня у місті Бар сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку. Загорілася одна з квартир по вулиці Європейській. 

    Про це повідомляють пресслужба ГУ ДСНС Вінниччини. 

    На момент прибуття рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №15 вогнем було охоплено домашні речі в одній із кімнат квартири.

    Об 11:25 пожежу локалізовано, а об 11:43 ліквідовано.

    Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС із сусідньої квартири евакуювали вагітну 30-річну жінку.

    До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося три рятувальника особового складу та один спецавтомобіль.

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