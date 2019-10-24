У Барі горіла квартира: під час евакуації врятували вагітну жінку



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30-річну жінку врятовано, постраждало майно у квартирі

23 жовтня у місті Бар сталася пожежа в п'ятиповерховому будинку. Загорілася одна з квартир по вулиці Європейській.

Про це повідомляють пресслужба ГУ ДСНС Вінниччини.

На момент прибуття рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини №15 вогнем було охоплено домашні речі в одній із кімнат квартири.

Об 11:25 пожежу локалізовано, а об 11:43 ліквідовано.

Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС із сусідньої квартири евакуювали вагітну 30-річну жінку.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося три рятувальника особового складу та один спецавтомобіль.