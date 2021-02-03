Covid-19: де вінничани зможуть записатися на щеплення

Якщо немає сімейного лікаря, проблем із щепленням все одно не буде

Наразі є дорожня карта з імунопрофілактики, яка передбачає п'ять етапів

З 10 лютого у Вінниці планують запустити сайт, де всі охочі можуть записатись на «антиковідну» вакцинацію.

Записатись також можна у сімейного лікаря, розповідає «Інформаційна Вінниччина» з посиланням на повідомлення головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Він зазначає, що записатися на вакцинацію проти коронавірусу можна буде трьома способами: через сайт, у сімейного лікаря та за допомогою дзвінка до Центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Якщо немає сімейного лікаря, проблем із щепленням все одно не буде. Записуйтеся, ми вас скоординуємо за місцем проживання до визначеного пункту щеплення», — повідомив головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, наразі є дорожня карта з імунопрофілактики, яка передбачає п'ять етапів, і в кожному з етапів визначені групи ризику, які насамперед потребуватимуть охоплення щепленням. Згодом з'явиться комунікаційна кампанія — будуть повідомляти, хто та де може зробити щеплення.

Нагадаємо, окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V». Як повідомляють інформаційні ресурси угруповання, його ватажок Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її «регулярне» постачання з Росії.