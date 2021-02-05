  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Covid-19 на Вінниччині: за добу підтверджено 271 випадок

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На цей час на Вінниччині зафіксовано 527 летальних випадків серед хворих на коронавірус - Covid-19 на Вінниччині: за добу підтверджено 271 випадок
    На цей час на Вінниччині зафіксовано 527 летальних випадків серед хворих на коронавірус
    фото: з відкритих джерел

    Нині в області 3 599 активних хворих.

    На Вінниччині минулої доби підтверджено 271 новий випадок захворювання на Covid-19.

    Загалом, за даними РНБО, станом на 5 лютого в області виявлено 27 916 випадків інфікування.

    На цей час на Вінниччині зафіксовано 527 летальних випадків серед хворих на коронавірус, протягом минулої доби померла одна людина. Одужало 23 790 осіб, за добу підтверджено одужання 188 людей. Нині в області 3 599 активних хворих. 

    В Україні протягом доби виявлено 4 923 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.

    За минулу добу госпіталізовано – 1 885 осіб; летальних випадків – 158; одужало – 8 185 осіб; здійснено 43 137 тестувань (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 237 169 осіб; одужала – 1 063 591 особа; летальних випадків – 22 707; проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

    Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

    Нагадаємо, 4 лютого на території Вінницької області виявлено 235 нових випадків інфікування Covid-19, п’ятеро хворих за цю ж добу померли від ускладнень.

    Теги: Вінниця статистика коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies