Covid-19 на Вінниччині: за добу підтверджено 271 випадок

На цей час на Вінниччині зафіксовано 527 летальних випадків серед хворих на коронавірус

Нині в області 3 599 активних хворих.

На Вінниччині минулої доби підтверджено 271 новий випадок захворювання на Covid-19.

Загалом, за даними РНБО, станом на 5 лютого в області виявлено 27 916 випадків інфікування.

На цей час на Вінниччині зафіксовано 527 летальних випадків серед хворих на коронавірус, протягом минулої доби померла одна людина. Одужало 23 790 осіб, за добу підтверджено одужання 188 людей. Нині в області 3 599 активних хворих.

В Україні протягом доби виявлено 4 923 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, за даними МОЗ, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.

За минулу добу госпіталізовано – 1 885 осіб; летальних випадків – 158; одужало – 8 185 осіб; здійснено 43 137 тестувань (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 237 169 осіб; одужала – 1 063 591 особа; летальних випадків – 22 707; проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях.

Нагадаємо, 4 лютого на території Вінницької області виявлено 235 нових випадків інфікування Covid-19, п’ятеро хворих за цю ж добу померли від ускладнень.