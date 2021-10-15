Covid-19 на Вінниччині: за добу вірус забрав життя дев'ятьох людей

Протягом минулої доби 77 пацієнтів одужали від коронавірусу на Вінниччині

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 78 739 вінничан

На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 270 людей. Це на 15 менше, аніж напередодні дні. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 15 жовтня.

Протягом минулої доби 77 пацієнтів одужали. Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли дев'ять людей.

Від початку пандемії на коронавірус захворіли 78 739 вінничан. З них одужали 72672 людей. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 1865.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу зробили 306 809 мешканців області. Другою дозою вакцинувалися 247 549 вінничан.

В Україні за минулу добу зафіксували 13624 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19, одужала 4591 людина, померли – 202 людини. Загалом з початку пандемії виявили понад 2,6 млн випадків.

Найбільше випадків за добу лабораторно підтвердили Харківській (1492), Дніпропетровській (1332) і Запорізькій (927) областях.

Мережевий аналітик Євген Істребін заявив про викриття маніпуляції уряду. За словами експерта, якби МОЗ врахував усі карантинні критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун. Натомість зараз «червона» лише Херсонська область.

Істребін заявив, що станом на сьогодні в Україні мали б бути сім «червоних» областей:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Одеська

Сумська

До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.