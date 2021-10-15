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    Covid-19 на Вінниччині: за добу вірус забрав життя дев'ятьох людей

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    Протягом минулої доби 77 пацієнтів одужали від коронавірусу на Вінниччині - Covid-19 на Вінниччині: за добу вірус забрав життя дев'ятьох людей
    Протягом минулої доби 77 пацієнтів одужали від коронавірусу на Вінниччині
    фото: Imago images

    Від початку пандемії на коронавірус захворіли 78 739 вінничан

    На Вінниччині за добу коронавірус підтвердили у 270 людей. Це на 15 менше, аніж напередодні дні. Такі дані обласного лабораторного центру станом на ранок 15 жовтня.

    Протягом минулої доби 77 пацієнтів одужали. Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли дев'ять людей.

    Від початку пандемії на коронавірус захворіли 78 739 вінничан. З них одужали 72672 людей. Летальних випадків від ускладнень цієї хвороби зафіксували 1865.

    Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу зробили 306 809 мешканців області. Другою дозою вакцинувалися 247 549 вінничан.

    В Україні за минулу добу зафіксували 13624 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19, одужала 4591 людина, померли – 202 людини. Загалом з початку пандемії виявили понад 2,6 млн випадків.

    Найбільше випадків за добу лабораторно підтвердили Харківській (1492), Дніпропетровській (1332) і Запорізькій (927) областях.

    Мережевий аналітик Євген Істребін заявив про викриття маніпуляції уряду. За словами експерта, якби МОЗ врахував усі карантинні критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун. Натомість зараз «червона» лише Херсонська область.

    Істребін заявив, що станом на сьогодні в Україні мали б бути сім «червоних» областей:

    • Дніпропетровська
    • Донецька
    • Житомирська
    • Запорізька
    • Луганська
    • Одеська
    • Сумська

    До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

    Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

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    Теги: Вінниччина хвороби щеплення вірус коронавірус
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    Covid-19 на Вінниччині: за добу вірус забрав життя дев'ятьох людей