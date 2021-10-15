Росія встановила новий «рекорд» за кількістю заражень і смертей від Covіd-19

Російська вакцина «Супутник V» не допомагає – росіяни масово хворіють на коронавірус

У Росії за останню добу зафіксували 999 смертей серед хворих на коронавірус

Число нових випадків Covіd-19 і смертей в Росії оновлює максимуми другий день поспіль, свідчать дані оперативного штабу МОЗ РФ.

«За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (Covіd-19) – 32 196 у 85 регіонах», – йдеться в повідомленні, яке поширюють російські ЗМІ.

Напередодні показник побив рекорд за весь час пандемії у РФ – 31 299 інфікованих. Темп приросту продовжує зростати - з 0,40 до 0,41%.

Померли від Covіd-19 за добу 999 росіян (вчора було 985). Тут зростання спостерігається вже п'ятий день поспіль. Виписалися після лікування 22 268 пацієнтів.

Дані наведені за 14 жовтня. Графіка Google

Загальна кількість заражених коронавірусом у РФ досягла 7 925 176 осіб, з них 221 313 померли, 6 960 024 вилікувалися.

Дані наведені за 14 жовтня. Графіка Google

Найбільше нових випадків виявили в Москві – 6631, Санкт-Петербурзі – 2632, Підмосков'ї – 2110, Самарській області – 791, Нижегородській області – 695, Воронезькій – 668, Башкирії – 662, Пермському краї – 578, Свердловській області – 575.

За даними російського МОЗ в окупованому Криму вчора виявили 568 коаід-хворих.

Мінімальний показник відзначений в Ненецькому автономному окрузі – 16 інфікованих, на Чукотці їх 17, а в Магаданській області – 21.

Станом на ранок 15 жовтня у світі коронавірусною хворобою Covіd-19 вже захворіло 240 млн людей. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (45 639 012), Індія (34 036 684), Бразилія (21 612 237), Велика Британія (8 317 439), Росія (7 925 176), Туреччина (7 570 932), Франція (7 074 276) та Іран (5 754 047).

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 597 275 випадків коронавірусної хвороби Covіd-19, з них 59 935 – летальні. За минулу добу в Україні підтвердили 13,6 тис. нових випадків коронавірусу.

Як відомо, РФ створила власну вакцину від коронавірусу, однак вона виявилася малоефективною.

Раніше повідомлялося, що вакцинованим російським «Супутником V» закриють в'їзд до США.

Крім того, Росія образилася на ПАРЄ, бо щепленій «Супутником» делегації обмежили пересування.

Респіраторну хворобу Covіd-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну.

Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби – пандемією.

Нагадаємо, МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

Читайте також: