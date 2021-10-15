Глава МОЗ про бустерне вакцинування в Україні: найімовірніше, буде

Очільник МОЗ вкотре закликав українців дотримуватися безпекових обмежень і робити щеплення, адже «це вакцина для життя»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що в Україні найімовірніше буде бустерне (додаткове) вакцинування від коронавірусу. Про це глава МОЗ сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Більше всього, що буде. Але невідомо, чи бустерне, чи повторно подвійне вакцинування. Це питання для розгляду. Але ми поки що не в тому рівні охоплення щепленнями дорослого населення, щоб говорити вже про запровадження бустерної або повторної вакцинації. Сьогодні ми чітко слідуємо рекомендаціям ВООЗ, яка каже, що треба спочатку забезпечити доступ принаймні до однієї дози або до повного курсу щеплення якомога більшій кількості дорослого населення», – зазначив Ляшко.

Очільник МОЗ вкотре закликав українців дотримуватися безпекових обмежень і робити щеплення, адже «це вакцина для життя».

«І всі повинні також розуміти, що коли ми говоримо вакцинуватися, то ми вакцинуємося, щоб врятувати своє власне здоров’я. І не потрібно зараз грати в лотерею, чи достатньо у мене буде там титрів антитіл після перенесеної хвороби, чи не достатньо, чи інфікуюся, чи не інфікуюся. Просто зробіть щеплення і будьте спокійні! Дотримуйтеся карантинних обмежень», – резюмував глава МОЗ.

Як відомо, бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх. З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту. Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема проти коронавірусу.

До слова, МОЗ планує значно розширити перелік професій для обов’язкової Covid-вакцинації.

Як відомо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов’язковою.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому медичні працівники не потрапили в перелік професій, що підлягають обов'язковій вакцинації.

До слова, вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи.

Тим часом, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Столична влада не виключає, що наявність Covid-сертифікатів або ПЛР-тестів стане обов’язковою умовою для відвідування міських закладів або установ.