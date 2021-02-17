Covid-19 на Вінниччині: зафіксовано 351 випадок інфікування

Всього в Україні вже одужали 1 128 895 людей

Також повідомляється про чотири летальні випадки за минулу добу

Станом на ранок 17 лютого на Вінниччині зафіксовано 30 680 випадків інфікування коронавірусом.

Кількість хворих зросла на 351 за добу, повідомляє РНБО.

Також повідомляється про чотири летальні випадки за минулу добу (загальна кількість – 587).

Усього в Україні зафіксовано 1 280 904 випадки інфікування коронавірусом (4 286 – за останню добу). За даними міністра охорони здоров’я Максима Степанова, здійснено тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

Всього в Україні вже одужали 1 128 895 людей (5 927 – за останню добу). Від коронавірусної хвороби в країні померло 24 689 людей, з них 147 – за останню добу. Всього в країні хворіє 127 325 осіб. Зафіксовано 1 399 666 підозри на Covid-19 (з них 5397 – протягом останньої доби).

На Вінниччині всього одужало 25 727 людей (230 – за останню добу). Загалом на Вінниччині хворіє 4 366 осіб. Також зафіксовано 33 271 підозру (384 – за останню добу).

Нагадаємо, за інформацією вчених, імунітет у людей, які перехворіли на коронавірус, зберігається протягом дев'яти місяців після одужання.