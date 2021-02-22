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    Cпівачка з Вінниці розвернула до себа два крісла на «Голосі країни»

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    38-річна Вікторія Гнатюк працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ - Cпівачка з Вінниці розвернула до себа два крісла на «Голосі країни»
    38-річна Вікторія Гнатюк працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
    фото: Скріншот

    Вікторія Гнатюк обрала своїм зірковим тренером Тіну Кароль

    Cпівачка з Вінниці, Вікторія Гнатюк взяла участь у шоу «Голос країни» і потрапила до команди Тіни Кароль.

    Під час сліпого прослуховування вона виконала композицію Тіни Кароль «У неба попросим». До Вікторії спочатку повернулася Тіна Кароль зі словами «Сто років цій пісні», а потім Олег Винник. Не повернулися крісла Наді Дорофєєвої та Діми Монатіка.

    Вікторія Гнатюк обрала своїм зірковим тренером Тіну Кароль.

    Відомо, що 38-річна Вікторія Гнатюк працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ начальницею відділу виховної та культурно-мистецької роботи студентів.

    «Колектив та студентство Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ вітає начальника відділу виховної та культурно-мистецької роботи студентів Вікторію Гнатюк з успішним виступом у телевізійному співочому талант-шоу «Голос країни» та проходженням до команди Тіни Кароль. Вболіваємо та бажаємо Вікторії Володимирівні подальшого успіху! Ми віримо в її перемогу та бажаємо реалізуватися на найвищому рівні!», – йдеться в дописі.

    Нагадаємо, у квартирі колишньої вінничанки, а тепер мешканки Києва, співачки Ольги Полякової на вулиці Інститутській у центрі Києва вранці 22 лютого обвалилась підвісна стеля. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео з квартири.

    Теги: Вінниця Голос країни співачка
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