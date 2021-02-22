Cпівачка з Вінниці розвернула до себа два крісла на «Голосі країни»

Вікторія Гнатюк обрала своїм зірковим тренером Тіну Кароль

Cпівачка з Вінниці, Вікторія Гнатюк взяла участь у шоу «Голос країни» і потрапила до команди Тіни Кароль.

Під час сліпого прослуховування вона виконала композицію Тіни Кароль «У неба попросим». До Вікторії спочатку повернулася Тіна Кароль зі словами «Сто років цій пісні», а потім Олег Винник. Не повернулися крісла Наді Дорофєєвої та Діми Монатіка.

Вікторія Гнатюк обрала своїм зірковим тренером Тіну Кароль.

Відомо, що 38-річна Вікторія Гнатюк працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ начальницею відділу виховної та культурно-мистецької роботи студентів.

«Колектив та студентство Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ вітає начальника відділу виховної та культурно-мистецької роботи студентів Вікторію Гнатюк з успішним виступом у телевізійному співочому талант-шоу «Голос країни» та проходженням до команди Тіни Кароль. Вболіваємо та бажаємо Вікторії Володимирівні подальшого успіху! Ми віримо в її перемогу та бажаємо реалізуватися на найвищому рівні!», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, у квартирі колишньої вінничанки, а тепер мешканки Києва, співачки Ольги Полякової на вулиці Інститутській у центрі Києва вранці 22 лютого обвалилась підвісна стеля. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відео з квартири.