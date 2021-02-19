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    Вінницька «Нива» на своєму полі переграла житомирське «Полісся»

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    На четвертий тайм вийшов молодіжний склад команди - Вінницька «Нива» на своєму полі переграла житомирське «Полісся»
    На четвертий тайм вийшов молодіжний склад команди
    фото: vinnitsa.info

    Це перша перемога «оновленого» вінницького футбольного клубу

    18 лютого на стадіоні у Вінниці футболісти «Ниви» перемогли суперників з Житомира, ФК «Полісся», з рахунком 2:0.

    Контрольна гра тривала 4 тайми, по 30 хвилин кожен, повідомляють в пресслужбі футбольного клубу «Нива».

    Це перша перемога «оновленого» вінницького футбольного клубу.

    До 90 хвилини вінничани грали в такому основному складі: Карабін (в), Хохлов, Калітов, Сербул, Підгаєцький (Петрук), Зеленевич, Кучер, Бондар, Т. Брижчук, (Федорук), Громок (Осмоловський), Браславський. На початку першого з таймів вихід сам-на-сам використав Ярослав Браславський, а на початку другого рахунок подвоїв Денис Громок.

    На четвертий тайм переважно вийшов молодіжний склад: Гурідов (в), Петрук, Федорук, Осмоловський, Підопригора, Пранман, Овсяницький, Білик, Подкуйко, Зугравий, Івашків. Він не розгубив перевагу господарів. Отже, перша перемога оновленої «Ниви» на чолі із Артуром Загорульком і Володимиром Циткіним – із рахунком 2:0 над серйозним суперником.

    «Ми не зациклювалися на тому, що граємо проти команди першої ліги. Важливіше було провести хороший спаринг. Тому ми й погодилися грати із «Поліссям» навіть у такому незвичному форматі. Матч провели фактично два склади, тому він вийшов дуже корисним», – коментує Володимир Циткін.

    Нагадаємо, вихованця вінницької «Ниви» визнали найкращим футболістом України 2020.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Вінниця ФК «Нива» (Вінниця)
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