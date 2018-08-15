Декілька тонн мазуту вилилося з вантажівки на дорогу у Вінниччині (фото)



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Вантажівка з мазутом виїхала до асфальтного заводу, але не доїхала

Вранці 15 серпня неподалік села Кароліна Немирівського району на Вінниччині трапилася ситуація, внаслідок якої розлився мазут з вантажівки. Про це повідомляє Вiнниця.info з посиланням на місцевих жителів.

«Вантажівка з мазутом виїхала до асфальтного заводу. Потім трапився інцидент. На цей момент з її причепу витекло приблизно 10 тонн мазуту. На місце виїхали спеціалісти. Працюють, аби не було трагедії», - зауважив очевидець, який попросив не називати його імені.

Мазут розтікся автотрасою Вінниця - Гайсин. Місце огородили. На дорозі утворилася тягнучка.

Пізніше в поліції уточнили, що вилилось 3 тонни мазуту. Інцидент трапився через зношеність цистерни транспортного засобу.

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