Директора військово-мисливського господарства на Вінниччині звинувачують у привласненні майна Міноборони



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Державі завдано збитків на 8 млн грн

26.07.2018 військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України колишньому директору одного з військово-мисливських господарств Вінничини.

Встановлено, що вказана службова особа, на яку було покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, діючи умисно і всупереч інтересам держави, та зловживаючи службовим становищем, з метою одержання незаконної вигоди використала своє службове становище всупереч інтересам держави.

Зокрема, достовірно знаючи, що на земельній ділянці розміром понад 500 га, яка належить до земель оборони Міністерства оборони України, і на якій перебувають будівлі та споруди МОУ загальною площею понад 670 кв. м., побудовані у період з 1959 до 1990 років, держслужбовець наприкінці 2007 року незаконно отримав на вказану земельну ділянку та зазначені будівлі та споруди право власності і в подальшому використовував їх на власний розсуд, а не за цільовим призначенням.

Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано тяжкі наслідки, а саме спричинено збитки на загальну суму 8 074 801 гривень.

Наразі військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України закінчує досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні та готує обвинувальний акт до суду.

Ч. 2 ст. 364 КК України, «Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Джерело: Vinbazar