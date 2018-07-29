Директора військово-мисливського господарства на Вінниччині звинувачують у привласненні майна Міноборони
-
Розсилка
Державі завдано збитків на 8 млн грн
26.07.2018 військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України колишньому директору одного з військово-мисливських господарств Вінничини.
Встановлено, що вказана службова особа, на яку було покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, діючи умисно і всупереч інтересам держави, та зловживаючи службовим становищем, з метою одержання незаконної вигоди використала своє службове становище всупереч інтересам держави.
Зокрема, достовірно знаючи, що на земельній ділянці розміром понад 500 га, яка належить до земель оборони Міністерства оборони України, і на якій перебувають будівлі та споруди МОУ загальною площею понад 670 кв. м., побудовані у період з 1959 до 1990 років, держслужбовець наприкінці 2007 року незаконно отримав на вказану земельну ділянку та зазначені будівлі та споруди право власності і в подальшому використовував їх на власний розсуд, а не за цільовим призначенням.
Внаслідок цього державі в особі Міністерства оборони України завдано тяжкі наслідки, а саме спричинено збитки на загальну суму 8 074 801 гривень.
Наразі військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України закінчує досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні та готує обвинувальний акт до суду.
Джерело: Vinbazar