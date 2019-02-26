Для вінницьких медичних сестер проведуть тренінг щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій



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У Вінниці періодично відбуваються навчання, семінари, лекції для працівників медичної сфери, щоб покращити рівень обслуговування вінничан, акцент робиться на профілактиці захворювань

Днями у місті пройде тренінг для головних та старших медичних сестер закладів охорони здоров’я міста. Його проведуть у рамках Проекту «Сан-Експерт» за підтримки європейської компанії «Baltiachemi OU» (Естонія). На тренінгу розповідатимуть про профілактику інфекційних захворювань для забезпечення належного захисту пацієнтів та персоналу.

В рамках Проекту «Сан-Експерт» за підтримки європейської компанії «Baltiachemi OU» (Естонія) уже традиційно проводиться тренінг для головних та старших медичних сестер закладів охорони здоров’я на тему: «Вплив чинника та механізму передачі збудників на еволюцію епідемічного процесу внутрішньолікарняних інфекцій. Інфекційний контроль в роботі медичної сестри».

«Нашою метою є поновлення та розширення знань, умінь і навичок головних і старших медичних сестер щодо профілактики інфекційних захворювань для забезпечення належного захисту пацієнтів та персоналу лікувальних закладів, - розповідає керівник проекту «Сан-Експерт» Оксана Циганчук. – Питання належного дотримання епідрежимів та проведення епідзаходів в сьогоднішніх реаліях набуває особливого значення, адже разом з розвитком людства розвиваються і мікроорганізми, зокрема патогенні. Крім того, профілактика внутрішньолікарняних інфекцій – це захист не лише пацієнтів, але й персоналу лікувально-профілактичного закладу».

Також Оксана Циганчук зазначає, що завданням проекту є зниження ризику виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань. «Нам дуже приємно бачити серед слухачів тренінгу персонал лікарень, які вже активно співпрацюють з проектом, - зазначає Оксана Циганчук. – Це підкреслює актуальність теми зокрема, та роботу в галузі сучасної епідеміології загалом. А бажання поглиблювати та поновлювати знання, дискутувати, піднімати часом непрості питання та шукати на них відповіді разом з вінницькими колегами викликає щирий захват та свідчить про українську медицину нового рівня».