Депутатів Вінницької облради закріплять за громадами

За деякими громадами буде закріплено кілька депутатів

Депутатський корпус обласної ради складається з 84 депутатів, тоді як громад – 63

Депутатів Вінницької обласної ради планують закріпити за територіальними громадами області.

Про це повідомляє ВінницяOK.

Відповідний проект рішення розгляне сесія обласної ради 26 лютого.

Депутатський корпус обласної ради складається з 84 депутатів, тоді як громад – 63. Відтак, за деякими громадами буде закріплено кілька депутатів, тоді як за іншими – по одному. «Затвердити закріплення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання за сільськими, селищними та міськими територіальними громадами для участі в Єдиному дні депутата та Депутатському тижні», – йдеться у проєкті рішення.

За яким принципом депутатів «розділять» між громадами, поки невідомо.

Нагадаємо, Одеська облрада вирішила виділити на Лігу сміху понад 1,5 млн грн.

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