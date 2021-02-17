  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Депутатів Вінницької облради закріплять за громадами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За деякими громадами буде закріплено кілька депутатів - Депутатів Вінницької облради закріплять за громадами
    За деякими громадами буде закріплено кілька депутатів
    фото: vinbazar.com

    Депутатський корпус обласної ради складається з 84 депутатів, тоді як громад – 63

    Депутатів Вінницької обласної ради планують закріпити за територіальними громадами області.

    Про це повідомляє ВінницяOK.

    Відповідний проект рішення розгляне сесія обласної ради 26 лютого.

    Депутатський корпус обласної ради складається з 84 депутатів, тоді як громад – 63. Відтак, за деякими громадами буде закріплено кілька депутатів, тоді як за іншими – по одному. «Затвердити закріплення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання за сільськими, селищними та міськими територіальними громадами для участі в Єдиному дні депутата та Депутатському тижні», – йдеться у проєкті рішення.

    За яким принципом депутатів «розділять» між громадами, поки невідомо.

    Нагадаємо, Одеська облрада вирішила виділити на Лігу сміху понад 1,5 млн грн.

    Читайте також: Голова Полтавської ОДА: Передача майна тергромадам має відбутися швидко й безболісно

    Теги: депутат Вінниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies