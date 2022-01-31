Експерти провели у Вінниці моніторинг громадських закладів

Держпродспоживслужба організувала рейдові перевірки у місті

Протягом минулого тижня у Вінниці проводили рейдові перевірки у перукарнях, закладах торгівлі та громадського харчування. Моніторингом охопили 80 об’єктів, повідомляє пресслужба управління Держпродспоживслужби.

За тиждень фахівці міського управління Держпродспоживслужби перевірили 80 об’єктів на території міста, в тому числі здійснили чотири рейди за участю представників КП «Муніципальна варта» та працівників Національної поліції.

Основними порушеннями в закладах торгівлі та громадського харчування, які виявлялися під час обстежень, були:

невикористання засобів індивідуального захисту працівниками закладів торгівлі та громадського харчування при обслуговуванні клієнтів;

непроведення вимірювання температури тіла відвідувачам;

використання багаторазового посуду в закладі громадського харчування при відсутності посудомийної машини.

Також, протягом тижня фахівці управління проводили планові перевірки перукарень. Перевірили чотири салони краси і в кожному дали приписи для усунення виявлених порушень:

невикористання одноразових рукавичок працівниками перукарень;

порушення правил дезінфекції та стерилізації інструментів у перукарнях;

відсутність дезінфікуючих засобів для проведення дезінфекції підлоги в перукарні в кінці робочого дня та інші.

За виявлені порушення фахівці склали 19 протоколів.

«Нагадуємо всім працівникам (керівникам) перукарень, що перевірка фахівцями Держпродспоживслужби здійснюється відповідно до уніфікованого акта, затвердженого наказом МОЗ України від 04.08.2020 №1788. Діяльність перукарень та салонів краси в період карантину повинна здійснюватись відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 №20 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», – констатують в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, з 6 грудня вступили в дію оновлені правила карантину. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти Covid-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на співробітників.

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