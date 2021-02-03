Електроопалення: вінничанам компенсують витрати

На сьогоднішній день встановлено фіксовану ціну на електроенергію

На виплату з держбюджету буде виділено 1,4 млрд грн

З метою захисту населення від підвищення вартості на енергоносії в умовах пандемії Уряд вжив ряд заходів.

В першу чергу вони спрямовані на захист найбільш вразливих категорій населення, пише Влада Вінниці.

На сьогоднішній день встановлено фіксовану ціну на електроенергію та обмежено граничну ціну на газ для побутових споживачів. Завдяки цьому рішенню вдалося запобігти зростанню тарифу практично вдвічі.

Згідно із законом, який ухвалили у Верховній Раді 29 січня, передбачається відновлення виплат монетизованих компенсацій пільг, які були раніше скасовані. На виплату їх з держбюджету буде виділено 1,4 млрд грн.

Відшкодування передбачені для:

людей, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;

людей, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості);

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, кілька сотень людей прийшли під стіни Житомирської міської ради із вимогою зниження тарифів на комунальні послуги.