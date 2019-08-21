Фермери Вінничини переходять на вирощування лохини



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Сезон збору врожаю лохини починається на початку липня і триває близько місяця...

У Вінницькій області в селі Микулинці Літинського району більшість господарів відмовилися від малини і смородини, а заробляють на лохині.

«Вперше спробував лохину у свого знайомого, який поділився кількома десятками саджанців і додав, що попит на неї є, можна непогано заробити», — розповідає фермер Олег Вагін. — Чимало корисної інформації знайшов в Інтернеті від американських садівників. Перше, що я зробив — виділив біля будинку ділянку, закупив посадковий матеріал. Оскільки Поділля славиться чорноземами, де лохина не може рости, довелося підвищити кислотність ґрунту за допомогою торфу. З нього і перепрілої хвої приготував субстрат для саджанців, свіжі тирсу використовував для мульчування».

Сезон збору врожаю лохини починається на початку липня і триває близько місяця. Якщо ж є ранньостиглі сорти, то можна мати ягоду і два місяці. Щоб прорекламувати свою ягоду, вінничанин знайшов контакти оптовиків, які займалися малиною і смородиною.

«Я їм дзвонив і пропонував лохину. Деякі спочатку сумнівно ставилися до такої пропозиції, перепитували, що це таке. Скаржилися на бізнес з чорницею, мовляв, одна морока з нею, тому що через два дні з неї тече сік і її потрібно викидати. Я пояснив, що лохина зберігається в ідеальному стані до двох тижнів і поступово почав отримувати замовлення. А ось ті, хто торгував на ринках столиці, забирали без коливань, — додає Олег Вагін. — Зараз зі збутом проблем немає, мене самі шукають продавці і забирають оптом навіть у селі, тому що багато хто з сусідів теж стали вирощувати цю ягоду».

Фемер розповідає, що потрібно з ранку до вечора працювати на плантації, обрізати кущі, стежити за зрошенням, щоб ягода була дрібною і солодкою.Потрібно дотримуватися відповідної технології вирощування. Хоча рослина і потребує ретельного догляду, капіталовкладеннях і плодоносить тільки на другий рік, фахівець вважає її вдячної ягодою.

Джерело: kurkul.com