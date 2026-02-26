РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки

Окупанти завдали комбінованого удару по Вінницькій області

Уночі 26 лютого російські загарбники масовано обстріляли Вінницьку область. Унаслідок ворожого обстрілу постраждало близько 20 житлових будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Вінницької ОВА Наталію Заболотну.

За словами чиновниці, у будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. У деяких приміщеннях тріснули стіни.

фото: Наталя Заболотна

Крім того, через ворожу атаку постраждала жінка. Медики вже надають їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. За даними моніторингових каналів, цілями росіян стали підстанції, аеродром, ТЕЦ, ТЕС, об'єкт військово-промислового комплексу.

Так, у ніч проти 26 лютого російські терористи завдали комбінованого удару по столиці. У Дарницькому районі окупанти пошкодили девʼятиповерховий будинок.

Харків теж зазнав масованої комбінованої атаки дронами та ракетами. Під ударом опинилися щонайменше чотири райони: Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський.

Крім того, цієї ночі російські окупанти атакували Запоріжжя, а також вдарили по Полтавській області.

До слова, у Кривому Розі кількість постраждалих зросла до двох внаслідок ворожої атаки. За медичною допомогою звернулася 82-річна жінка. Раніше повідомлялося, що поранень зазнав 89-річний чоловік.