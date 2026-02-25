Головна Вінниця Новини
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: «Вінницяобленерго»

Фахівці зафіксували випадки внесення змін про графіки відключень без дотримання часових інтервалів

Управління Держенергонагляду у Вінницькій області провело позапланову перевірку «Вінницяобленерго». Зокрема, було виявлено порушення під час розподілу світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Державної інспекції енергетичного нагляду.

Зазначається, що на окремих підстанціях персонал не в повному обсязі виконував команди диспетчера щодо відключення ліній електропередачі відповідно до ГПВ. Унаслідок цього частина споживачів залишалася зі світлом, тоді як інші черги зазнавали відключень, що призвело до нерівномірного розподілу обмежень.

Також виявлено порушення у веденні документації: у низці структурних підрозділів у оперативних журналах не зазначалися конкретні лінії, що відключалися під час застосування графіків. Такі недоліки ускладнюють контроль виконання диспетчерських команд та перевірку обґрунтованості звернень споживачів.

Також зафіксовано випадки внесення змін про графіки відключень без дотримання встановлених часових інтервалів. Водночас встановлено, що такі коригування були зумовлені складною ситуацією в енергосистемі, коли балансування здійснюється в режимі реального часу.

За результатами перевірки було складено акт та видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень. Виконання припису перебуває на контролі Управління Держенергонагляду у Вінницькій області.

Раніше повідомлялося, що Державна інспекція енергетичного нагляду проведе позапланові перевірки в п'яти областях. Фахівці перевірять, чи коректно діють графіки відключень світла.

Як відомо, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

