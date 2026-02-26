Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину
фото: vn.npu.gov.ua

У межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад $200 тис., 350 тис. грн та понад €1700 готівки

На Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Слідчі поліції повідомили про підозру двом лікарям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за $3 тис. встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік. Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили «пацієнту» фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність фото 1

«Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, «клієнт» мав розрахуватися за «послугу». Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили», – йдеться у повідомленні.

Загалом у ході санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад $200 тис., 350 тис. грн та понад €1700 готівки. Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність фото 2

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП повідомили лікарям про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підготовлені клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадуємо, що слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи завершено. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.

Читайте також:

Теги: Вінниччина корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексчиновник задекларував годинники Rolex на 3 млн грн та 580 тис. євро, виявлені у сейфі покійного родича
Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн
Вчора, 09:46
НАБУ і САП викрили та затримали працівника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області
НАБУ оголосило підозру співробітнику СБУ
24 лютого, 16:25
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
20 лютого, 14:37
Посадовця сільради судитимуть за хабар в ухиленні від мобілізації
Вимагав гроші за відстрочку. На Вінниччині заступнику селищного голови загрожує тюрма
18 лютого, 06:59
Раніше НАБУ повідомило, що ексурядовця було затримано при спробі покинути територію України
Галущенко поскаржився до Антикорупційного суду на «незаконне затримання»
16 лютого, 17:36
За даними слідства, начальник продовольчої служби діяв у змові з директором підприємства-постачальника продуктів для ЗСУ
Гнилі продукти і мільйонні відкати. Викрито схему на постачанні харчів для ЗСУ
9 лютого, 18:24
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
Сергій Дейнеко підозрюється в одержанні хабарів
За ексголову Держприкордонслужби внесено заставу
4 лютого, 12:00
Ярослава Максименко говорила, що будинок Захарченка можуть передати на потреби Міноборони
Наслідки «Міндічгейту». САП відкрила справу проти очільниці АРМА (Оновлено)
26 сiчня, 17:36

Новини

Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
РФ масовано атакувала Вінниччину: є поранена, пошкоджено будинки
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
Дотримання графіків відключень світла. Держенергонагляд виявив порушення на Вінниччині
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий
На Вінниччині зіткнулися дві вантажівки: є загиблий
На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться
На Вінниччині триває реконструкція пункту пропуску: що зміниться
Суд виніс вирок чоловіку, який ремонтував авто окупантів
Суд виніс вирок чоловіку, який ремонтував авто окупантів

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua