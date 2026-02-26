Квартира, завалена готівкою. Викрито матір і сина, які оформлювали фіктивну інвалідність

Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину

У межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад $200 тис., 350 тис. грн та понад €1700 готівки

На Вінниччині правоохоронці викрили схему з оформленням фіктивної інвалідності. Слідчі поліції повідомили про підозру двом лікарям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними слідства, восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за $3 тис. встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік. Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили «пацієнту» фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень.

«Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, «клієнт» мав розрахуватися за «послугу». Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили», – йдеться у повідомленні.

Загалом у ході санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад $200 тис., 350 тис. грн та понад €1700 готівки. Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчі слідчого управління ГУНП повідомили лікарям про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підготовлені клопотання до суду про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Нагадуємо, що слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи завершено. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 та ч. 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування розпочато ДБР, у жовтні минулого року справу передано до НАБУ за підслідністю.