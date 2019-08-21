Газовики відкрили прозорий офіс у Козятині



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У Козятині відбулось урочисте відкриття нового сучасного Центру обслуговування клієнтів ПАТ «Вінницягаз» Читайте детальніше на: https://33kanal.com/news/gazoviki-vidkrili-prozorij-ofis-u-kozyatini.html

Це вже сьомий та один із найбільших центрів компанії на теренах Вінницької області. Розрахований на понад 25 тисяч клієнтів. Подібні осередки функціонують у Вінниці, Хмільнику, Жмеринці, Тульчині та Гайсині.

«Центр надає увесь комплекс послуг компанії в одному місці, в комфортних умовах. Громадяни зможуть тут отримати необхідні довідки та консультації по особовому рахунку, передати показання про спожитий газ, провести звірку та перевірити стан розрахунків, отримати технічні умови на приєднання до мереж тощо. ЦОК Обладнаний системою «Електронна черга», необхідною комп’ютерною та побутовою технікою, сучасними меблями. Відвідувачів обслуговують 7 фахівців у складі двох операторів, менеджера рецепції та керівника ЦОК. В середньому за день оператори будуть обслуговувати близько до 300 клієнтів. Адміністратор зони ресепшн завжди буде готовий допомогти відвідувачу скористатися терміналом електронної черги, сенсорними моніторами «тонкий клієнт» для реєстрації Особистого кабінету споживача газу або провести оплату через платіжні термінали. В Центрі передбачене зручне зонування. Є достатня кількість місць для очікування, можливість скористатися послугами «Особистого кабінету», є доступ до Wi-Fi, а також різні інформаційно-довідкові матеріали з корисною інформацією», – повідомили у райраді.

Козятинський ЦОК розмістився у просторому приміщенні в центрі міста за адресою вул.Героїв Майдану, 33/4.Графік роботи: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00 год, в п’ятницю з 8:00 до 15:45 год, обідня перерва з 12:00 до 12:45. Вихідні: субота і неділя.



